Günde bir bardak içerseniz hafızayı fişek gibi yapıyor

İlerleyen yaşlarda unutkanlık, alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanmak istemeyenlerin, günde 1 bardak havuç suyu içmeleri önerildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Günde bir bardak içerseniz hafızayı fişek gibi yapıyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Havuç, beta-karoten içeriği ile hafızayı koruyor ve bilişsel işlevi arttırıyor

İlerleyen yaşlarda unutkanlık, alzheimer ve demans gibi hastalıklara yakalanmak istemeyenlerin, günde 1 bardak havuç suyu içmelerinin tavsiye edilmesi dikkat çekti.

HAVUÇ SUYU FAYDALARI

Havuç suyu, zekayı geliştirmeye ve zihni canlı tutmaya yardımcı oluyor. Havuç suyuna bir damla sıvıyağ eklemek, faydayı daha da arttırıyor.

Havuç suyu, aynı zamanda cilt sağlığı, bağışıklık sistemi ve göz sağlığı için de faydalıdır.

ALZHEİMER VE DEMANS NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin yok olmasıyla ortaya çıkan ilerleyici bir nörolojik hastalık olup, en yaygın demans türüdür.

Demans ise bellek ve zihinsel yeteneklerin bozulmasıyla karakterize bir bulgudur.

Alzheimer ve demans hastalarında hafıza, düşünce, dil, dikkat ve davranış fonksiyonlarında azalma görülür.

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