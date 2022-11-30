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Siz günde kaç ilaç kullanıyorsunuz?

Türkiye'de yaşlı nüfusta çoklu ilaç kullanımı dikkat çekiyor. Neredeyse yarımıza yakını 65 yaş üzerinde günde en az 4 ilaç kullanıyor. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 11:52
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Günde kaç ilaç kullanıyorsunuz?

Siz günde kaç ilaç kullanıyorsunuz?
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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, HÜ Geriatrik Bilimler Araştırma Merkezi-GEBAM Müdürü Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, AA muhabirine konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Kutsal, “İlaç sayısının artışı yan etki riskini ve uygunsuz ilaç kullanım olasılığını ya da riskini artırıyor” dedi.

Prof Kutsal, ilaç etkileşimlerinin ve istenmeyen yan etkilerin görülme sıklığı, yaşlılardaki çoklu ilaç kullanımındaki yükselişle katlanarak artmakta dedi ve şunları söyledi:

“Türkiye'de 8 merkezden 65 yaş üstü 675 kişiyi inceleyerek, çoklu ilaç kullanım sıklığını ele aldık. Araştırma ile popülasyonda çoklu ilaç kullanımı varlığı yüzde 30 olarak saptandı. Bu çalışmanın detaylı analizleri sonucunda çoklu ilaç kullanımının 65 yaş ve üzeri yaşlılarda, fiziksel fonksiyonda azalma, beslenmede yetersizlik ve depresyon ile anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirlendi."

Araştırma 12 farklı şehirde 65 yaş ve üzerinde 1430 yaşlı ile görüşülerek gerçekleşti. Prof. Kutsal konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Araştırmaya katılan yaşlıların yüzde 84,7'sinin sürekli kullandığı bir ilacı olduğu belirlendi. Çalışmaya katılanların yüzde 38,2'sinin 4 veya daha fazla ilaç kullandığı tespit edildi. Bu araştırma, kadınlarda ilaç kullanım oranlarının yüksek olduğunu, eğitim düzeyinin ilaç kullanımını etkilemediğini, kronik hastalık varlığının ise istatistiksel açıdan anlamlı olarak etkilediğini ortaya koydu.

İleri yaştaki çoklu sağlık sorunları ile boğuşan hastaların ilaç kullanımının en aza indirgenmesinin ilk ve temel tedavi ilkesi olması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Özellikle çok sayıda eşlik eden hastalıkları olan ileri yaş grubunda genel olarak benimsenen 'İlacı düşük dozla başla ve yavaş yavaş artır' ilkesi, 'Çoğu ilacı kes, kullanılacakların dozunu azalt' olarak değiştirildi."

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