Güneş çarpmasında ilk ne yapılmalı? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler

Yaz aylarının kavurucu sıcakları, güneş çarpması riskini de beraberinde getiriyor.

Güneş çarpması, özellikle aşırı sıcak hava koşullarında uzun süre güneşe maruz kalan kişilerde ortaya çıkan ciddi bir sağlık sorunu olmasıyla biliniyor.

Peki, güneş çarpmasında ilk ne yapılmalı?

İşte hayat kurtaran öneriler...

Op. Dr. Ali Gürtuna'ya Göre İlk Yardım Adımları

Op. Dr. Ali Gürtuna, güneş çarpmasının temel nedeninin, vücudun aşırı sıcaklık koşullarına uyum sağlama yeteneğini kaybetmesi olduğunu belirtti.

Gürtuna'ya göre ilk yardım prensipleri şöyle sıralanabilir:

• Güvende Olma: Öncelikle kendi güvenliğinizi sağlayın ve çarpmaya uğramış kişiyi güneşten hemen uzaklaştırın.

• Serinletme: Kişinin vücudunu ıslak bir bez veya su püskürtme kullanarak serinletin.

• Sıvı İkramı: Dehidratasyonu önlemek için içme suyu veya elektrolit içecekleri sunun.

• Havalandırma: Çarpmaya uğramış kişinin rahat nefes almasını sağlayın ve giysilerini hafifletin.

Uzm. Dr. Mustafa Ertuğrul ise güneş çarpmasının, vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulması sonucu ortaya çıktığını ifade etti.

Ertuğrul, güneş çarpmasının belirtileri arasında baş ağrısı, bulantı, kusma ve yüksek ateş gibi semptomların yer aldığını belirtti.

Bilimsel Araştırmalara Göre Güneş Çarpması

İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi'nde yayımlanan bir makaleye göre, güneş çarpması gibi durumlar, kas travması sonrası meydana gelen sistemik bozukluklara yol açabilir. Bu tür durumlarda hızlı ve etkili bir ilk yardım hayati önem taşımaktadır.

Önleme ve Korunma Yöntemleri

Güneş çarpmasını önlemek için alınabilecek önlemler arasında, sıcak hava koşullarında dışarıda uzun süre kalacaksanız hafif giysiler giymek, şapka takmak ve bol su içmek yer alıyor.

Ayrıca, aşırı sıcakta fiziksel aktiviteleri sınırlamak ve özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak da önemli.