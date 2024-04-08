Güneş tutulması başladı. İşte ilk tutulma anı. NASA canlı canlı yayınlıyor

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Güneş tutulması başladı. İşte ilk tutulma anı. NASA canlı canlı yayınlıyor
2024'ün ilk tam Güneş tutulması bugün ABD, Meksika ve Kanada gibi ülkelerden gözlemleniyor. Tutulmayı görebilmek için insanlar bölgeye akın etti

Yılın ilk tam Güneş tutulması bugün ABD'de 13 eyalette yüzlerce şehir ve küçük kasabadan gözlemleniyor.

Tutulma ABD'nin yanı sıra Meksika ve Kanada'nın bazı bölgelerinde yaklaşık 186 kilometre genişliğinde bir yol izleyecek.

Ay'ın, Dünya ile Güneş arasından geçmesiyle oluşan Güneş tutulmasına tanıklık etmek isteyen birçok insan tutulmanın görülebileceği bölgelere akın etti.

ABD'de güneş tutulmasının gözlemleneceği eyaletlerdeki konaklama rezervasyonlarının yüzde 90’ı aştığı ifade ediliyor.

Dallas, Idabel, Littler Rock, Poplar Bluff, Paducah, Carbodale, Evansville, Cleveland, Erie, Buffalo, Burlington, Lancaster ve Caribou tutulmanın gözlemlenebileceği şehirlerin başında geliyor.

Tutulmanın etkisi bazı bölgelerde saniyeler sürerken bazı bölgelerde 4 dakikayı aşacak.

Doğrudan güneş ışınlarına bakmak göz sağlığı için zararlı olabileceğinden, tutulmayı gözlemlemek için kızılötesi ve ultraviyole ışığı engelleyen sertifikalı Güneş tutulması gözlüklerinin kullanılması öneriliyor.

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