Aşırı güneş ışığına maruz kalan ciltte güneş yanıkları görülebilmektedir. Güneş yanığı tedavisi mümkün bir problem olup bazı doğal çözümlerde güneş yanığı için tavsiye edilmektedir. Peki, Güneş yanığı belirtileri neler? Güneş yanığına ne iyi gelir?

Hassas ciltler için birkaç dakikalık yoğun güneş ışığı bile büyük bir problem haline gelebiliyor. Aşırı güneş ışığına maruz kalan ciltler ise hasar görüyor ve uzun vadede yaşlanmayı hızlandırabiliyor.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Güneş yanığının en yaygın ve gözle görülen belirtisi ciltte oluşan kızarıklıktır. Güneş yanığına kızarıklık, ciltte kabarıklık, şişlik ve kaşıntı dışında eşlik edebilen belirtiler ise şöyle:

- Beyaz tende iltihaplı cilt lezyonları

- Ciltte sıcaklık

- Şiddetli ağrı

- Şişme

- Kabarcıklar

- Yanık olan noktada deri soyulması

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

- Lavanta yağının iyileştirici ve iltihap önleyici özellikleri güneş yanığı için etkili bir çözüm olabilir. Yanık bölgesi genişse, birkaç damla lavanta yağını bir çay kaşığı bitkisel yağda seyrelterek kullanabilirsiniz. Güneş yanığı daha küçükse bir veya iki damla lavanta yağını direkt olarak uygulayabilirsiniz.

- Aloe vera da güçlü iyileştirici etkiye sahip olduğu için her çeşit güneş yanığında kullanılabiliyor. İçerdiği amino asitler sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlayarak yanık yerlerini hemen onarmaya başlıyor. Yanık bölgesini iyileştirirken acı hissini de azalttığı için güneş yanığında faydalı bir çözüm olabilir.

- Baş ağrısı, sara, nezle, bronşit, boğmaca ve astıma karşı kullanılan bu küçük çiçek, iltihap önleyici özelliği sayesinde güneş yanıklarınızı kısa sürede iyileştirebilir. Nergisi, doğrudan yağ veya krem olarak yanığa uygulayabilirsiniz.

- Karbonat, cildin pH’ını yeniden dengelediği için yanıkları yatıştırmakta birebirdir. Ayrıca iltihap önleyici ve antiseptik özelliklere sahip olan karbonat su ile karıştırılarak doğrudan yanığa kompreslerle uygulandığında cildin hızla onarılmasını sağlayabilir.

- Kavun posası iltihabı yatıştırmak için bol miktarda A vitamini içerir. Kavunu yağ asitleri açısından zengin tohumlarıyla öğüterek güneş yanığını yatıştırmak için doğal bir macun üreterek kullanabilirsiniz. Kavun posasını doğrudan yanık bölgesine uygulayın ve ardından yaklaşık 15 dakika boyunca üzerine bir bez koyun. Ardından ılık su ile nazikçe durulayarak güneş yanığınızı doğal bir yöntemle tedavi edebilirsiniz.

- Yoğurt güneş yanığı için en bilinen ve maliyetsiz çözümdür. Buzdolabında muhafaza edildiği takdirde cildinize hoş bir serinlik hissi de verebilir. Güneş yanığı olan bölgeye soğuk yoğurt uygulamak, bölgeyi hem yatıştırmaya hem de soğutmaya yardımcı olabilir.

Yoğurt, yanıklarınızın daha iyi ve daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilecek laktik asit bakterileri gibi faydalı probiyotikler içerir. Cildin yanmış bölgesine bir kaşık dolusu soğuk yoğurt sürdüğünüzde, dakikalar içinde bölgeyi yatıştırdığını görebilirsiniz.

- Balın genellikle kahvaltı sofralarında yer aldığını düşünebilirsiniz ancak anti-bakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklerle dolu ve doğal antioksidanlar açısından zengin bal, güneş yanığı için harika bir çare olabilir. Balı doğrudan yanmış bölgeye uygulayıp durulamadan önce yaklaşık 20 ila 30 dakika bekleterek bölgeyi onarabilirsiniz.

- Salatanın içindeki bileşenler ciltte oluşan güneş yanığı sonrasında, meydana gelebilecek iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Salatalığı dilimler halinde kesip bölgeye yerleştirebilir veya bir mikser yardımıyla karıştırabilir ve karışımı soğutmak için yanmış cilde uygulayabilirsiniz.

Ekstra bir soğutma ve yatıştırıcı etki için salatalığı kullanmadan önce yarım saat dondurucuda bekletebilirsiniz. Bu yöntemler, her ne kadar birçok doktor ve eczacı tarafından tavsiye ediliyor olsa da hassas ya da alerjik bir cilde sahipseniz uygulamadan önce uzman bir doktora danışmanızda fayda var.