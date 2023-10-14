Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan güneş yanıklarına iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Güneş yanıklarına iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan güneş yanıklarına iyi gelen patlangıç otunun faydaları dikkat çekti.

GÜNEŞ YANIĞI NEDİR?

Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumudur.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bulantı ve kusma

-Baş ağrısı

-Ateş

-Titreme

-Boyun tutulması

PATLANGIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kuru çiçek ve kuru ya da yaş yapraklarının karışımından 2 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak kaynar suda 10 dakika süreyle demlendirilir. Böylece elde edilen çaydan günde üç kez birer bardak içilir.

Bitkinin gövde kabukları kuru ya da taze yapraklarıyla karıştırılıp parçalanır. Bu karışımdan 2-3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Ateş kısılıp 10-15 dakika daha ısıtma işlemi sürdürülerek elde edilen dekoksiyon, günde iki kez birer bardak olarak içilir. Cildi yumuşatıcı ve yara iyileştirici olarak dıştan uygulanır.

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