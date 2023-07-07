Güneş yanıklarına sakın böyle müdahale etmeyin. Uzmanı uyardı

Editör: Sami Gürel

Uzmanlar, güneş yanıklarına karşı evde uygulanan diş macunu ve yoğurt sürmenin yanıkları daha kötü hale getirdiği ifade edildi.

Cildiye Uzmanı Dr. Muhammed Hanefi Dirican, güneş yanıklarına karşı bir uzmana başvurulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Güneş yanığı oluştuğunda mümkünse bir cildiye uzmanına muayene olunması gerekmektedir. Eğer böyle bir imkan yoksa hastaların evde de uygulayabileceği yöntemle bu durumun şikayetlerini biraz daha rahatlatabilirler. Öncelikle halk arasında sıkça uygulanan yoğurt veya diş macunu gibi ürünlerin sürülmesini önermiyoruz. Bunlar irritasyonu artırarak durumu daha da kötüleştirebilir. Öncelikle evdeysek ılık duş almak durumu biraz hafifletecektir. Bu yöntem yeterli gelmezse nemli havlu yardımıyla yanık bölgesine tampon yapmak ağrıyı biraz azaltır. Yanık bölgesine nemlendirici krem uygulamak fayda sağlayabilir. Fakat lokal anestezi sağlayan kremlerin yanık bölgesine kullanılmasını önermiyoruz”

GÜNEŞ YANIKLARI NEDİR?

Güneş yanığı, cildin yoğun güneş ışığına maruz kalması sonucu ortaya çıkan, ilgili bölgenin akut iltihaplanması durumudur. Açık cilt rengine sahip bireyler ve çocuklar yanık için risk grubundadırlar ve güneş yanığına daha hassastırlar. Güneş yanığı, geniş bölgelerde ortaya çıktığında tehlikeli sistemik etkilere yol açarak hayatı tehdit edebilmektedir. Bu sebeple açık tenli bireyler ve özellikle de çocuklar güneşe çıkarken mutlaka şapka ve güneş gözlüğü gibi koruyucu aksesuarlar kullanmalı ve güneş kremi sürmeyi ihmal etmemelidirler.

GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Bulantı ve kusma

-Baş ağrısı

-Ateş

-Titreme

-Boyun tutulması