Güneş yanıklarıyla gündem olmuştu! Hadise dövmelerini gösterdi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Hadise, deniz sezonunu geçtiğimiz günlerde açmıştı.

Tatil pozlarıyla dikkat çeken Hadise geçtiğimiz günlerde de sırt dekolteli bir pozunu paylaşınca güneşten kızarmış teni ile dalga konusu oldu.

Hadise son olarak yine sırt dekolteli pozlarını paylaştı.

İddialı sırt dekoltesiyle poz veren Hadise'nin sırtından kalçasına kadar inen dövmeler dikkat çekti.

Şarkıcı paylaşımına ise "Gel otele gidelim, soyalım minibarı" yorumunda bulundu.