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Güneşin neden olduğu rahatsızlık hakkında uzmanından korkutan açıklama

Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Gülşah Koçak Kurt, güneşe bağlı koyu renk değişiklikleri arasında yer alan melazma hakkında bilgi verdi.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:25
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Güneşin neden olduğu melazma uzun süreli takip ve tedavi gerektiriyor

Güneşin neden olduğu rahatsızlık hakkında uzmanından korkutan açıklama
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İHA’nın haberine göre; Güneş, deride renk değişikliklerine neden olabiliyor. Normal deri renginde meydana gelen değişiklik, açık ve koyu renk farklılıkları hastaları endişelendirirken, güneşe bağlı renk değişiklikleri arasında 'melazma' uzun süreli takip ve tedavi periyodu gerektiriyor.

Uzm. Dr. Kurt, melazmanın genellikle 30-55 yaş arasında, ten rengi koyu olanlarda ve sıklıkla kadınlarda görüldüğünü belirterek, “Güneş ışınlarına maruziyet, ailesel yatkınlık, gebelik ve doğum kontrol hapı kullanımı gibi östrojen düzeyinin arttığı durumlar, kolonya ve parfüm gibi kozmetik ürünler melazmaya neden olabilir” ifadelerine yer verdi.

AÇIK, KOYU KAHVE VEYA GRİ RENKTE OLABİLİYOR

Melazmanın genellikle yüzde alın, yanak, burun, üst dudak ve çenede görüldüğünü; açık-koyu kahve veya gri renkte renk değişikliğine neden olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Kurt, “Tanısı genellikle deri muayenesi ve wood lambası incelemesi ile konulmaktadır. Tedavi edilmeyen lezyonlar kendiliğinden genellikle iyileşmeyip, zamanla daha koyu renk alacağı için hastalar mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmalıdır” açıklamasında bulundu.

Tedavinin; melazmanın şiddeti, yerleştiği bölge ve kapladığı alana göre planlanması ve kişiye özel olması gerektiğine vurgu yapan Uzm. Dr. Kurt, hastalığın kronik ve tekrarlayıcı özellikte olduğunun, tetikleyici faktörlerden uzak kalınması gerektiğinin altını çizdi.

GÜNEŞİN ZARARLI IŞINLARINA KARŞI ÖNLEM ALIN

Güneşten korunmanın önemine işaret eden Kurt, “Melazma gelişimindeki temel etkenlerden olan güneşten kaçınmak, korunmayı artırmak için de geniş kenarlı şapkalar, gözlükler, koruyucu giysilerle ek önlemler almak gerekmektedir” ifadelerini kullandı.
Güneş koruyucular hakkında da bilgi veren Kurt, “Güneşten koruyucu ürünlerden ise hem ultraviyole A (UVA) hem UVB dalga boylarında koruma sağlayan ve renklendirilmiş olanları tercih edilmelidir. Bu ürünler her 2-3 saatte bir ve her su teması sonrası yenilenerek kullanılmalıdır” önerisinde bulundu.

HEDEF, ERKEN TANI İLE DAHA İYİ BİR GÖRÜNÜM

Uzm. Dr. Kurt, melazma tedavisi hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Melazma’da başlıca tedavi seçenekleri arasında hidrokinon, retinoid ve kortikosteroid kombinasyonu başta olmak üzere; azelaik asit, kojik asit, niasinamid, tretinoin, arbutin, askorbik asit, traneksamik asit, polypodium leucotomos eğreltisi, kimyasal ve enzimatik soyucular (peeling), leke mezoterapileri, plateletten zengin plazma (prp), lazer ve ışık tedavileri yer alır. Tedavi sonrası ise tekrarlama sık karşılaşılan bir durumdur. Erken tanı koyabilmek, tedavi ile daha iyi bir kozmetik görünüm sağlamak ve bunu uzun süreli korumak temel hedefimizdir.”

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