Güneşin yüzeyinde dünyadan 4 kat büyük delikler oluştu: Tehlikenin habercisi

Uzmanlara göre, Güneş'in çevresindeki soğuk bir yüzey alanını ifade eden devasa bir nokta oluştu. Üstelik uzmanlar bu noktanın tehlikeli bir durumun habercisi olabileceği ifade edildi.

GÜNEŞ PATLAMALARI MEYDANA GELEBİLİR

Güneş lekeleri, çoğunlukla Güneş patlaması adı verilen ve Güneş'in yüzeyinden uzaya yayılan devasa "foton patlamalarıyla" bağlantılıdır.

Bahsi edilen büyük deliklerin en büyükleri, Dünya'dan katlarca büyük olabilir; elektronik cihazlarla etkileşime girme ve "elektrik sistemlerini devre dışı bırakma" potansiyeline sahiptir.

KÜRESEL ELEKTRİK KESİNTİSİ OLABİLİR

Şiddetli bir güneş patlaması, "dünya çapında elektrik kesintilerine yol açma potansiyeli" taşır.

Bir güneş patlamasının bu tür bir risk oluşturabilmesi için, patlamanın "Güneş'in Dünya'ya bakan yüzünde" gerçekleşmesi gerekir.

HİDROJEN BOMBASI

En şiddetli patlamaların, "X-Sınıfı patlamalar" olduğunu belirten NASA'ya göre, "Bu patlamalar esnasında Güneş, bir milyar hidrojen bombası şiddetinde enerji üretebilir..."

Kaydedilen son Güneş patlaması M-1 sınıfında, ikinci büyük şiddette bir patlama olsa da habere konu olan lekenin X-1 sınıfında bir patlama yaratması da ihtimal dahilindedir.