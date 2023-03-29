Güneş'teki dev delik ortaya çıktı. Fırtına Dünya'yı vurabilir

Güneş patlamaları, Güneş'te gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen isimdir. Bahsi edilen patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde 1 milyon km/saat hızla hareket eder.

Güneş patlamaları nedeniyle Dünya atmosferine, normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları giriyor. Böylece yeryüzündeki GPS gibi iletişim ve güç ağları olumsuz etkileniyor.

GÜNEŞ'TE İKİNCİ DELİK ORTAYA ÇIKTI

Güneş'in yüzeyinde dev bir 'delik' belirdi ve cuma gününe kadar Dünya'ya hızla güneş rüzgarları gönderir. Bu delik, Dünya'nın yaklaşık 18 ila 20 katı büyüklüğünde olarak tanımlandı.

Bahsi edilen dev delikler (koronal delikler) uydulara zarar verebilecek ve Dünya'ya ulaşırlarsa çarpıcı kuzey ışıklarını ortaya çıkarabilecek güneş rüzgarlarını uzaya salıyor. Bunlar genellikle rüzgarlarının uzaya püskürtüldüğü Güneş'in kutuplarına doğru görünürler.

Reading Üniversitesi'nde uzay fiziği profesörü olan Mathew Owens, Güneş'in yaklaşık her 11 yılda bir gerçekleşen bir aktivite zirvesine doğru hızlandığını, bu deliklerin Güneş'in ekvatorunun yakınında görünme olasılığının daha yüksek olduğunu söyledi.

Patlamaların ve lekelerin minimum seviyeye indiği dönemlere "solar minimum", lekelerin arttığı ve patlamaların da sıklaştığı evrelere ise "solar maksimum" deniyor. Güneş, her 11 yılda bir bu evreler arasında geçiş yaptı.

2025'teyse solar maksimum evresi zirve noktasına ulaşacak. Bu nedenle bilim insanları özellikle 2025 civarında şiddetli patlamaların Dünya'yı etkilemesini bekliyor.