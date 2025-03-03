Güney Afrika fabrika üretiminde daralma devam ediyor

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Afrika fabrika üretiminde daralma devam ediyor

Güney Afrika’da sanayi sektörü zayıflıyor: Düşen talep ve ticaret gerilimleri fabrikaları olumsuz etkiliyor. Üretimdeki daralma, Ağustos 2024’ten bu yana en sert seviyeye ulaştı.

Güney Afrika’da sanayi üretimi, üst üste dördüncü ayında da daralma kaydetti. Absa tarafından açıklanan ve mevsimsel etkilerden arındırılmış Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat 2025’te 44,7’ye gerileyerek önceki ayın 45,3 seviyesinin altına indi. Bu durum, ülkedeki fabrikaların faaliyetlerinde azalmaya işaret ederken, Ağustos 2024’ten bu yana görülen en sert düşüş olarak kaydedildi.

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Anket katılımcıları, üretimdeki bu gerilemenin temel nedenleri olarak düşen talep ve hammadde tedarikindeki sıkıntıları gösterdi. İhracat satışları da beklentilerin altında kaldı ve daralmaya devam etti. Küresel ticaret anlaşmazlıkları, lojistik problemleri ve özellikle Güney Afrika ile ABD arasındaki artan gerilimler, üreticilerin geleceğe yönelik beklentilerini daha da kötüleştirdi.

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Absa, küresel ticaret dinamiklerindeki belirsizliklerin devam ettiğini ve bunun Güney Afrika’daki sanayi sektörü için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özellikle uluslararası ticarette yaşanan dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki kesintiler, fabrika üretimini olumsuz etkileyerek ekonomik toparlanmayı zorlaştırıyor.

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