Güney Afrika fabrika üretiminde daralma devam ediyor

Güney Afrika’da sanayi üretimi, üst üste dördüncü ayında da daralma kaydetti. Absa tarafından açıklanan ve mevsimsel etkilerden arındırılmış Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Şubat 2025’te 44,7’ye gerileyerek önceki ayın 45,3 seviyesinin altına indi. Bu durum, ülkedeki fabrikaların faaliyetlerinde azalmaya işaret ederken, Ağustos 2024’ten bu yana görülen en sert düşüş olarak kaydedildi.

Güney Afrika'nın ticaret dengesi bozuldu

Anket katılımcıları, üretimdeki bu gerilemenin temel nedenleri olarak düşen talep ve hammadde tedarikindeki sıkıntıları gösterdi. İhracat satışları da beklentilerin altında kaldı ve daralmaya devam etti. Küresel ticaret anlaşmazlıkları, lojistik problemleri ve özellikle Güney Afrika ile ABD arasındaki artan gerilimler, üreticilerin geleceğe yönelik beklentilerini daha da kötüleştirdi.

Güney Afrika PMI Endeksi dört ay sonra ilk kez düştü

Absa, küresel ticaret dinamiklerindeki belirsizliklerin devam ettiğini ve bunun Güney Afrika’daki sanayi sektörü için büyük bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Özellikle uluslararası ticarette yaşanan dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki kesintiler, fabrika üretimini olumsuz etkileyerek ekonomik toparlanmayı zorlaştırıyor.