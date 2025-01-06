Güney Afrika PMI Endeksi dört ay sonra ilk kez düştü

Güney Afrika ekonomisi, Aralık 2024'te iş faaliyeti açısından zorlu bir dönemden geçiyor. S&P Global tarafından açıklanan Güney Afrika PMI, 50.9'dan 49.9'a gerileyerek iş faaliyetinde ilk azalmayı işaret etti. Aralık’taki bu düşüş, dört aydır süren büyüme döneminin son bulmasına yol açtı.

Yeni siparişlerin artmaması ve talep koşullarının zayıflaması, şirketleri üretim seviyelerini düşürmeye sevk etti. Özellikle iş gücü sayısında, Kasım ayında yaşanan artışın ardından büyük bir değişiklik görülmedi. Bu durum, iş gücü piyasasında kararsız bir dönemin devam ettiğini gösteriyor.

Olumlu bir gelişme ise, arz zinciri baskılarının azalması oldu. Firmalar, üretim süreçlerinde kullanılacak ek girdiler almak için daha fazla satın alma gerçekleştirdi. Bu, bazı sektörlerde üretim süreçlerinin daha verimli hale gelmesine katkı sağladı.

Güney Afrika'da Kasım 2024 enflasyonu yükseldi

Ancak, maliyetler açısından olumsuz bir gelişme yaşandı. Girdi fiyatları, personel maaşlarındaki hızlı artışlar ve alım maliyetlerinin yükselmesiyle son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da ürün fiyatlarına ciddi bir zam yapılmasına yol açtı.

Bununla birlikte, şirketler geleceğe dair iyimserliğini koruyor. 2025 yılı için, katılımcıların üçte biri, üretimlerinde artış beklediklerini ifade etti. Gelecek yıl için bu beklentiler, ekonomideki toparlanma umudunu artırıyor.

Güney Afrika ekonomisinin 2024 son çeyreğinde karşılaştığı bu zorluklara rağmen, firmaların gelecek yıl için hala umutlu olmaları dikkat çekici bir gelişme. Firmalar, gelecekteki iş büyümesinin, arz zincirindeki iyileşmeler ve ekonomik iyileşmenin hızlanması ile mümkün olacağına inanıyor.