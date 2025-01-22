Güney Afrika perakende satışlarında rekor artış

Kasım 2024’te Güney Afrika’da perakende satışlar, bir önceki ayın revize edilen %6,2’lik artışını geride bırakarak yıllık bazda %7,7 oranında yükseldi. Bu artış, piyasa beklentilerini (%5,5) aşarak sektörün dokuzuncu ay üst üste büyümesini sürdürdüğünü ortaya koydu. Perakende sektöründe görülen bu hareketlilik, Temmuz 2022’den bu yana en güçlü büyüme olarak dikkat çekti.

SEKTÖR BAZINDA BÜYÜME RAKAMLARI

En yüksek artış, genel satış noktalarında (%11,9) gerçekleşirken, tekstil, giyim, ayakkabı ve deri ürünleri perakendecileri (%9,5) ile ev mobilyası, elektrikli aletler ve ekipman satan perakendeciler (%9,4) de büyümeye büyük katkı sağladı. Bu kategoriler, tüketici taleplerindeki artışla beraber sektörün itici güçleri arasında yer aldı.

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MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsimsellikten arındırılmış aylık verilere göre ise perakende ticaret Kasım ayında %0,8 oranında arttı. Bu artış, Ekim ayındaki %1,6’lık büyümenin ardından geldi. Ayrıca, 2024 yılının Kasım ayında sona eren üç aylık dönemde perakende satışlar, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 oranında yükseldi.

Güney Afrika İstatistik Ofisi’nin yayımladığı verilere göre, ülkede tüketici harcamalarındaki artış, ekonomik toparlanma sinyalleri açısından olumlu bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Bu büyüme, özellikle yıl sonu alışveriş sezonunun etkisiyle daha da ivme kazandı.