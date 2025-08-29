Güney Afrika ticaret fazlasında gerileme

Güney Afrika, Temmuz 2025’te 20,3 milyar ZAR’lik ticaret fazlası kaydederken, bir önceki ayın revize edilmiş 21 milyar ZAR’lik fazlasına göre hafif bir gerileme yaşadı. Ülkenin dış ticaret verileri, ekonomik dinamiklerin küresel talebe ve iç piyasaya bağlı olarak şekillendiğini ortaya koyuyor. İthalat ve ihracattaki artışlar, Güney Afrika’nın küresel ticaretteki hareketliliğini koruduğunu gösterse de, ithalatın ihracattan daha hızlı büyümesi dikkat çekiyor.

İTHALATTA ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

Temmuzda ithalat, bir önceki aya kıyasla %10,2 artarak 164 milyar ZAR’a ulaştı. Bu yükselişte mineral ürünlerdeki %34’lük artış başrol oynadı. Kimyasal ürünlerde %23, tekstilde %24 ve makine-elektronik ürünlerinde %8’lik artışlar da ithalatın büyümesine katkı sağladı. Uzmanlar, mineral ürünlere olan talebin enerji ve hammadde fiyatlarındaki küresel dalgalanmalardan etkilendiğini belirtiyor. Ayrıca, tekstil ve kimyasal ürünlerdeki ithalat artışı, iç piyasada sanayi ve tüketim talebinin güçlendiğine işaret ediyor.

İHRACATTA METAL VE SEBZE ÜRÜNLERİ YÜKSELİŞTE

İhracat tarafında ise %8,5’lik artışla 184 milyar ZAR’lik bir hacme ulaşıldı. Temel metallerde %21, sebze ürünlerinde %16, makine-elektronik ürünlerinde %16 ve mineral ürünlerde %7’lik artışlar kaydedildi. Özellikle temel metallerin ihracatı, Güney Afrika’nın madencilik sektöründeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. Sebze ürünleri ihracatı ise tarım sektörünün küresel pazarlarda rekabet gücünü koruduğunu gösteriyor.

EKONOMİK ETKİLER VE BEKLENTİLER

Ticaret fazlasındaki hafif daralma, ithalatın ihracattan daha hızlı artmasıyla açıklanıyor. Ekonomistler, bu durumun Güney Afrika randı üzerinde baskı yaratabileceğini, ancak ihracatın güçlü seyrinin ekonomik büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor. Küresel talepteki dalgalanmalar ve hammadde fiyatlarındaki oynaklık, önümüzdeki aylarda ticaret dengesini etkileyebilecek başlıca faktörler arasında yer alıyor. Hükümetin, sanayi ve tarım sektörlerini destekleyici politikalarla bu dengeyi koruma çabası içinde olduğu belirtiliyor.