Güney Afrika: UAD'nin kararı uluslararası hukuk açısından bir zafer

Güney Afrika’nın Adalet Bakanı Ronald Lamola, UAD’nin İsrail’in Filistin topraklarında işlediği suçlarla ilgili soruşturma açma kararını memnuniyetle karşıladı. Lamola, Güney Afrika devlet televizyonu SABC’ye verdiği demeçte, bu kararın uluslararası hukukun üstünlüğünü gösterdiğini ve Gazze’de yaşayan mazlum halkın, özellikle de çocukların ve kadınların haklarını savunduğunu söyledi.

Lamola, Güney Afrika’nın eski lideri ve anti-apartheid efsanesi Nelson Mandela’nın, bu kararı duyduğunda kendilerine gururla baktığını düşündüğünü ifade etti. Lamola, mahkemenin kararının, İsrail’in saldırganlığına son vermesi için bir ateşkes ilan etmesi gerektiğine dair bir tedbir kararı içermediğini ancak bunun, İsrail üzerindeki uluslararası baskıyı artıracağını ve Filistinlilerin adalet arayışına destek olacağını umduğunu belirtti.

Lamola, UAD’ye başvururken, İsrail ve müttefiklerinden ciddi tehditler aldıklarını ancak bunlara boyun eğmediklerini, hükümet üyelerinin ve Güney Afrika halkının kendilerine verdiği cesaretle, inandıkları prensipler uğruna mücadele ettiklerini anlattı. Lamola, UAD’nin kararının, uluslararası toplumun, hukukun üstünlüğüne saygı duyması ve insan hakları ihlallerine sessiz kalmaması gerektiğine dair bir ders olduğunu vurguladı. Lamola, sadece hukuka dayalı bir toplumun, barış ve refah içinde yaşayabileceğini dile getirdi.

Güney Afrika’nın iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) lideri Fikile Mbalula da, UAD’nin kararını kutladı. Mbalula, bu kararın, Filistin’de kalıcı bir barışın sağlanması için önemli bir adım olduğunu ve Filistinlilerin haklı davasına destek verenlerin yılmaması gerektiğini söyledi.