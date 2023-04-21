Güney Afrika’da çiftlik evine silahlı baskın: 10 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde silahlı saldırganlar tarafından bir çiftlik evine düzenlenen baskında 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Güney Afrika’da çiftlik evine silahlı baskın: 10 ölü

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Pietermaritzburg kentindeki bir çiftlik evine silahlı saldırganlar tarafından baskın düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, evin çevresine pusu kuran saldırganların 7’si kadın 10 kişiyi öldürdüğü ifade edildi.

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Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevreyi güvenlik kordonuna alarak operasyon başlattı. Polis açıklamasında 2 saldırganın yakalandığı, bir saldırganın ise vurularak öldürüldüğü belirtildi.

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Polisin diğer saldırganı aradığı kaydedilirken olay yerinde 3 silahın ele geçirildiği bildirildi.
Saldırının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Her yıl kaydedilen yaklaşık 20 bin cinayetin işlendiği Güney Afrika Cumhuriyeti, dünyanın en yüksek cinayet oranlarına sahip ülkelerden biri olarak biliniyor.

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