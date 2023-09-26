Güney Afrika’da şiddetli yağış: 8 ölü

Güney Afrika'nın Western Cape bölgesinde etkili olan şiddetli yağış sele yol açarken, 8 kişi elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Güney Afrika’da şiddetli yağış: 8 ölü

Güney Afrika'nın Western Cape bölgesinde son günlerde etkili olan şiddetli yağış, seli beraberinde getirdi. Cape Town yakınlarındaki yerleşim yerleri sular altında kaldı. Altyapıda büyük hasar geldi.

Cape Town Afet Risk Yönetiminden yapılan açıklamada, sel sularının elektrik hatlarını etkilemesi sonucu Driftsands’da 4 kişinin, Klipfontein kasabasında ise 4 çocuğun elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Elektrik kurumundan yapılan açıklamada ise hava şartlarından kaynaklanan kesintilerin bölge genelinde 80 binden fazla aboneyi etkilediği aktarıldı.

Cape Town şehrinin eteklerindeki yoksul kasabalarda halkın evlerini veya barakalarını mevcut elektrik hatlarına bağladıkları yasa dışı elektrik bağlantıları bulunuyor.

İlgili Haberler
Güney Afrikalı STK satın aldığı 2 bin gergedanı doğaya salacak
Güney Afrikalı STK satın aldığı 2 bin gergedanı doğaya salacak
Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Güney Afrika’ya taziye mesajı
Güney Afrika'da apartmanda çıkan yangında 73 kişi öldü
Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Şansal Büyüka Galatasaray'ın üzerine oynanan büyük oyunu açıkladı
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Beşiktaş'ın başarı senaryosundaki olmazsa olmazını Aytunç Akın açıkladı. Aksi takdirde her şey daha da zorlaşacak
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Prof. Cevdet Bozkuş bu siyasetçilerle neden olmayacağını açıkladı. Bütün suçluları ifşa etti
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Antalya artık küçük Rusya oldu. Rusça tabelaların Türkçe karşılığı bile yok
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Meksika polisi katil bebek Chucky'yi tutukladı. Eski Emniyet Müdürü dahil halk tepki gösterdi
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Merkez Bankası personellerinin aileleri için özel sigorta şirketine 69 milyon TL ödeme yapılmış. Sayıştay yıllardır yapıldığını ortaya çıkardı
Son Haberler
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş Yaşam
16 yaşındaki çocuk işçi, çalıştığı inşaatın 5. katından düşerek öldü. Okula haftada bir gün gidebiliyormuş
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı Dünya
Biden'ın köpeği "Commander" bir Gizli Servis personelini daha ısırdı
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı Güncel
Gülşen'in yargılandığı 'imam hatip' davasının gerekçeli kararı açıklandı
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları Güncel
Öğrenciler hangi telefonları alabilecek... Marka marka 9 bin 500 TL altı cep telefonları
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı... Ekonomi
Altın sahipleri ecel terleri dökecek: Maliye Bakanlığı o uygulamayı kaldırdı...
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler Magazin
Selen Görgüzel'den Işın Karaca'ya olay sözler
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu Yaşam
Kan donduran cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. Pendik'te halıya sarılı halde ceset bulunmuştu