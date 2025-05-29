Güney Afrika’dan kritik faiz kararı

Güney Afrika Merkez Bankası, 29 Mayıs 2025’te politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 7.25 seviyesine düşürdü. Mart ayında faizleri sabit tutan banka, bu hamlesiyle ekonomik yavaşlamayı dengelemeyi ve fiyat istikrarını korumayı hedefliyor.

Kararın ardından yapılan açıklamada, enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gidildiği belirtildi. Banka, 2025 yılı enflasyon ortalamasını yüzde 3.2, 2026 yılı tahminini ise yüzde 4.2 olarak açıkladı. Mart ayında bu oranlar sırasıyla yüzde 3.6 ve 4.5 düzeyindeydi.

Revize edilen öngörülerde, petrol fiyatlarındaki gevşeme, döviz kurlarındaki istikrar ve iptal edilen KDV artış planları etkili oldu. Ekonomik büyüme beklentisi ise yüzde 1.7’den yüzde 1.2’ye çekildi. Banka, bu zayıf görünüm karşısında yapısal reformların sürdürülmesini umut verici olarak değerlendirdi.

Güney Afrika Merkez Bankası Para Politikası Komitesi, enflasyon hedeflemesinde alt sınır olan yüzde 3 seviyesine daha fazla yakınlaşmayı tercih ettiğini duyurdu. Komite, gelecekte yüzde 3’lük bir enflasyon hedefinin resmileştirilmesini tartışmaya açmayı planlıyor.