Güney Çin Denizi'nde "askeri tatbikat" bilmecesi

Çin'in ortak askeri tatbikat teklifini değerlendirdiğini açıklayan Filipinler, Tayvan'ın askeri işbirliği önerisini reddettiğini açıkladı.

KAYNAK: AA
Güney Çin Denizi'nde "askeri tatbikat" bilmecesi

Filipinler, Çin'in ortak askeri tatbikat teklifinin değerlendirildiğini belirterek, Tayvan'ın askeri işbirliği önerisinin ise reddedildiğini bildirdi.

ABS-CBN News'in haberine göre, Filipinler Ordusu Komutanı General Romeo Brawner, Pekin'den gelen teklife dair açıklamada bulundu.

Brawner, ortak askeri tatbikat planını, Çin'in Büyükelçisi Huang Şilian'ın teklif ettiğini söyledi.

"HERKES İLE ARKADAŞ, HİÇ KİMSEYLE DÜŞMAN"

Huang'ın konu ile ilgili resmi belgeleri taraflarına ilettiğini aktaran Brawner, Silahlı Kuvvetlerin, teklifi kabul etmeden önce konuyu detaylıca incelemesi gerektiğini ifade etti.

Romeo Brawner, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Romualdez Marcos Jr.'ın "herkes ile arkadaş, hiç kimseyle düşman" açıklaması çerçevesinde hareket ettiklerini kaydetti.

Büyükelçi Huang ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Marcos'un, "deniz meselelerinin dostça istişare" ile çözülmesinde hemfikir olduklarını aktardı.

"TAYVAN İLE DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZ YOK"

Öte yandan Filipinler Milli Savunma Bakanı Gilbert Teodoro, Tayvan'ın askeri işbirliği teklifinin reddedildiğini açıkladı.

Philstar'ın haberine göre, Teodoro, sadece Çin ile diplomatik ilişkilerinin bulunduğunun altını çizerek, "Tayvan ile diplomatik ilişkilerimiz yok." ifadesini kullandı.

Tayvan ile yapılacak herhangi bir güvenlik anlaşmasının, Çin'in içişlerine karışmak olacağını kaydeden Teodoro, söz konusu anlaşmanın yapılmasının, Çin'in Tayvan "sorununu göz ardı etmek" anlamına geleceğini dile getirdi.

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