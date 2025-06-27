Güney Kıbrıs'ta ekonomik canlanma sinyalleri

Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kıbrıs'ta ekonomik canlanma sinyalleri

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sanayi üretimi Nisan ayında yıllık bazda %3'lük bir artış göstererek ekonomideki toparlanma beklentilerini güçlendirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde sanayi üretimi, Nisan 2025'te bir önceki aya göre revize edilmiş %2,1'lik artışın ardından yıllık bazda %3 yükseldi. Bu artış, ekonomik göstergelerin olumlu yönde seyrettiğine işaret ediyor. Üretim artışında en önemli payı imalat sanayi aldı. İmalat sektöründeki büyüme Mart ayındaki %2,3'ten Nisan ayında %3,1'e çıktı. Su temini ve malzeme geri kazanımı sektöründe de önemli bir ivme görüldü. Bu alandaki üretim artışı, Mart ayındaki %1,3'ten Nisan ayında %12,6'ya fırlayarak dikkat çekti.

Ancak madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe düşüş yaşandı. Bir önceki ay %5,4'lük artış gösteren bu sektör, Nisan ayında %8,4'lük keskin bir düşüş kaydetti. Elektrik tedarikinde ise üretimde herhangi bir değişiklik gözlenmedi. Ekonomistler, bu verilerin Güney Kıbrıs ekonomisinin toparlanma sürecinde olduğunu ve önümüzdeki dönemde daha da güçlenebileceğini belirtiyor.

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