Güney Kore Borsası üçüncü haftada da yükseldi

Güney Kore borsası, haftayı sınırlı bir kazançla tamamlarken, yatırımcıların gözü ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerine çevrildi. KOSPI Endeksi, haftanın son işlem gününü 6 puanlık artışla 3.196 seviyesinden tamamladı. Böylece borsa, üst üste üçüncü haftayı da artıda kapattı. Bu yükselişte, S&P 500 ve Nasdaq’ın rekor seviyelere çıkması ve ABD ile Avrupa Birliği arasında olası bir ticaret anlaşmasına yönelik iyimser hava etkili oldu.

ABD’deki yükselişin, Güney Kore yatırımcısının risk iştahını artırdığı görülüyor. Özellikle ABD vadelilerindeki yukarı yönlü hareket, Asya borsalarına da moral verdi. Güney Koreli yatırımcılar, yeni haftaya hazırlanırken özellikle teknoloji ve sanayi hisselerine ilgi gösterdi.

GÜMRÜK GÖRÜŞMELERİ HIZ KAZANIYOR

Güney Kore Sanayi Bakanı Kim Jung-kwan ile ABD Ticaret Bakanı Lutnick’in Perşembe günü yaptığı görüşme, piyasalarda olumlu karşılandı. Görüşmede iki ülke, 1 Ağustos’a kadar bir gümrük tarifesi anlaşmasına varılması konusunda kararlılık mesajı verdi. Bu açıklama, yatırımcılar arasında sürecin uzamayacağı yönündeki beklentiyi güçlendirdi.

Bakan Kim, “Karşılıklı çıkarları gözeten bir çözüm hedefliyoruz” diyerek iki ülke arasındaki ticaret dengesi açısından önemli bir dönemece girildiğini vurguladı. Görüşmenin ardından özellikle sanayi hisselerinde belirgin bir alım gözlendi.

YABANCI SERMAYE GÜÇLÜ GİRDİ YAPTI

Hafta boyunca Güney Kore hisse senedi piyasasında yabancı yatırımcıların alım yönlü pozisyonları öne çıktı. Kore wonu bazında 141,6 milyar değerinde hisse senedi alımı gerçekleştiren yabancılar, piyasaya duyulan güvenin somut göstergesi olarak öne çıktı. Bu giriş, Güney Kore borsasının orta vadeli görünümünü destekleyen unsurlardan biri oldu.

Yatırım uzmanları, özellikle teknoloji ve hizmet sektörlerinde önümüzdeki haftalarda da benzer eğilimlerin sürebileceğini belirtiyor. Küresel likiditenin yönü, Güney Kore için belirleyici olacak.

HİSSELERDE SÜRÜKLEYİCİ ARTIŞLAR

Haftalık bazda en yüksek performans gösteren hisseler, sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren büyük şirketler oldu. Hyundai Heavy Industries yüzde 5,8 oranında yükselirken, HD Korea Shipbuilding hisseleri yüzde 4,9 değer kazandı. Naver yüzde 3,3, Shinhan Financial ise yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Bu şirketler, KOSPI’nin yukarı yönlü hareketine önemli katkı sundu.

Ancak her hissede yükseliş olmadı. LG Energy Solution, çeyreklik kârını ciddi oranda artırmasına rağmen yüzde 1,2 düşüş yaşadı. Şirketin bu gerilemesinde, ABD’deki tarife belirsizlikleri ve talep daralması endişesi etkili oldu.

TEMKİNLİ İYİMSERLİK HAKİM

Güney Kore borsasında süregelen yükseliş, yatırımcıların temkinli ancak kararlı duruşunu yansıtıyor. Küresel çapta süregelen ticaret müzakereleri, ABD ile ilişkiler ve yabancı sermayenin yönü, önümüzdeki haftalarda da belirleyici olacak. Teknoloji ve sanayi hisseleri, bu süreçte yatırımcıların radarındaki öncelikli alanlar arasında yer almaya devam edecek.