Güney Kore hava kuvvetlerini güçlendiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güney Kore hava kuvvetlerini güçlendiriyor

Güney Koreli yetkililer Donanma'nın Aralık ayında ilk parti MH-60R Seahawk deniz helikopterlerini teslim almaya hazırlandığını söyledi. Bu hamlenin Kuzey Kore tehditlerine karşı denizaltı savunma kabiliyetlerini artırmaya yönelik olduğu belirtildi.

Güney Kore Devlet Silah Tedarik Ajansı, 2020 yılında ABD savunma firması Lockheed Martin Corp.'dan 12 Seahawk satın almak için 698 milyon doları tutarındaki projeyi onaylayarak, Donanma'nın düşman gemilerine ve denizaltılarına karşı tespit ve saldırı yeteneklerini güçlendirme çabalarına katkıda bulundu.

Teslim alınmayı bekleyen helikopterler saatte 270 kilometre azami seyir hızına sahip, 19,7 metre uzunluğunda ve 5,1 metre yüksekliğindeki helikopter, savaş, arama-kurtarma ve tıbbi tahliye operasyonları da dahil olmak üzere çok sayıda görevi yerine getirebiliyor.

Çok amaçlı helikopter, Donanma'nın faaliyet halindeki Lynx ve Wildcat helikopterlerine kıyasla daha uzağa uçmak ve havada daha uzun süre kalmak üzere tasarlandı. Maksimum uçuş menzili 834 kilometre olup, tek bir kalkışla yaklaşık dört saat görev yapabiliyor.

Seahawk'lar, Donanmanın Temmuz ayında aldığı P-8A Poseidon deniz gözetleme uçağıyla birlikte çalışmaya hazır olacak.

"Denizaltı katili" olarak adlandırılan P-8A, denizaltı karşıtı, yüzey karşıtı, istihbarat, gözetleme ve keşif operasyonları dahil olmak üzere bir dizi görevi yürütme kapasitesine sahip.

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