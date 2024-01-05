Güney Kore lideri eşine soruşturma açılmasına izin vermedi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, eşi Kim Keon-hee'ye "hisse senedi fiyatlarını manipüle ettiği" suçlamasıyla soruşturma açılması çağrısı yapan yasa tasarısını veto etti.

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, Parlamentoya sunulan yasa tasarısı için veto hakkını kullanmayı tercih etti.

Yoon'un kararı, vetodan önce başkanlık kabinesi tarafından da onaylandı.

Söz konusu tasarı, Yoon'un eşi Kim'in "Deutsch Motors" adlı şirketin hisse senedi fiyatlarını 2009 ila 2012 yıllarında manipüle ettiği iddialarının soruşturulması için çağrıda bulunuyordu.

Başkanın eşi Kim ise suçlamaları reddetmişti.