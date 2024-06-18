Güney Kore uyarı ateşi açtı

Güney Kore ordusu, Güney Koreli askerlerin Salı günü kara sınırını geçmesi üzerine Kuzey Koreli askerleri püskürtmek için uyarı ateşi açtığını açıkladı.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin ağır silahlı sınırları boyunca şüpheli tanksavar bariyerleri kurmak, yolları güçlendirmek ve kara mayınları yerleştirmek için inşaat faaliyetlerinin arttığını gözlemlediğini belirtti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, belirsiz sayıda Kuzey Kore askerinin ölümüne veya yaralanmasına yol açan mayınların neden olduğu çok sayıda patlamaya rağmen çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti.

Genelkurmay Başkanlığı'na göre, yaklaşık 20 ila 30 Kuzey Kore askeri, sınırın kuzey tarafında belirsiz bir inşaat çalışması yaparken, sabah 08.30 itibarıyla ülkeleri ikiye ayıran askeri sınır çizgisini kısa süreliğine geçti. Kuzey Koreli askerler, Güney'in sözlü uyarılarına ve uyarı ateşi açması üzerine geri çekildi.

11 Haziran'da başka bir grup Kuzey Koreli askerin kısa süreliğine sınırı geçmesinin ardından da Güney Kore ordusu uyarı ateşi açmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey Kore askerlerinin kasıtlı olarak sınırı ihlal ettiğine inanmadığını ve uyarı ateşine karşılık Kuzey Koreli askerlerin karşılık vermediğini söyledi.