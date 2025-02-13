Güney Kore’de balıkçı teknesi alabora oldu: 5 kişi kayıp

Kaynak: İHA
Güney Kore’de balıkçı teknesi alabora oldu: 5 kişi kayıp

Güney Kore’nin Jeju Adası açıklarında bir balıkçı teknesi alabora oldu. Teknedeki 10 mürettebatın 5’i kurtarıldı, 5 kişi ise kayboldu.

Jaeseongho adlı bir balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden verdiği bilgilere göre, 1’i Endonezyalı ve 3’ü Vietnamlı olmak üzere 10 mürettebatı taşıyan 32 tonluk tekne, saat 19.56’da acil durum sinyali göndererek yardım istedi.

Gelişme üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirili. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kaptan ve 4 yabancı mürettebat sağ olarak kurtarılırken, diğer 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Karısıyla tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı
Karısıyla tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı
Güney Kore’de balıkçı teknesi alabora oldu: 5 kişi kayıp
Güney Kore’de balıkçı teknesi alabora oldu: 5 kişi kayıp
Gaziantep'te ayakkabısı olmayan çocuklarla cami açılışı!
Gaziantep'te ayakkabısı olmayan çocuklarla cami açılışı!
TBMM'de Grand Kartal Otel faciasını araştıracak isimler belli oldu
TBMM'de Grand Kartal Otel faciasını araştıracak isimler belli oldu
Jandarmadan trafik denetimi
Jandarmadan trafik denetimi