Güney Kore’de balıkçı teknesi alabora oldu: 5 kişi kayıp

Jaeseongho adlı bir balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenle alabora oldu. Jeju Sahil Güvenlik Kuvvetleri’nden verdiği bilgilere göre, 1’i Endonezyalı ve 3’ü Vietnamlı olmak üzere 10 mürettebatı taşıyan 32 tonluk tekne, saat 19.56’da acil durum sinyali göndererek yardım istedi.

Gelişme üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi yönlendirili. Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda kaptan ve 4 yabancı mürettebat sağ olarak kurtarılırken, diğer 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.