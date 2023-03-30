﻿Şikeye gelen affa taraftarlar ayağa kalktı. Güney Kore bu olayı konuşuyor

Kore Futbol Federasyonu (KFA) şike de dahil olmak üzere çeşitli usulsüzlükler nedeniyle men edilen veya disiplin cezasına çarptırılan aralarında yeni ve eski futbolcu, antrenör ve hakemlerinde bulunduğu 100 isme af getirdi. Bu af, 2011 yılında profesyonel futbolda şike yaptıkları için ceza alan 50 futbolcudan 48'ini de kapsıyor.

İDDİA MAKAMI DAVA AÇTI

Savcılar tarafından yapılan soruşturma, çetelerin ve kulüp sahiplerinin, yasa dışı kazanç elde etmek için şike yapan eski ve mevcut oyuncuların yardımıyla çok sayıda maçı manipüle ettiğini ortaya çıkardı. İddia makamı daha sonra, yabancı oyuncular hariç Kore Profesyonel Ligi'ndeki 621 kayıtlı oyuncunun yüzde 8,5'ini oluşturan dokuz kulüpten 53 oyuncu hakkında dava açtı.

AF SEBEBİ ŞAŞIRTTI

KFA, aldığı af kararını milli takımın üst üste 10'uncu kez Dünya Kupası'na katılma ve 2022 Katar Dünya Kupası'nda son 16'ya kalmayı kutlamak için yaptığını açıkladı. Ancak, Kore futbol tarihinin en utanç verici olaylarından birine karışan kişileri affetme kararı tartışmalara yol açtı. Milli futbol takımının taraftar grubu Kırmızı Şeytanlar, KFA tarafından verilen affa karşı güçlü muhalefetini dile getirdi. Affın uygulanması halinde lig maçları da dahil olmak üzere gelecekteki maçları boykot edeceklerini ve K League kulübü taraftarlarıyla işbirliği içinde protesto mitingleri düzenleyeceklerini söyleyerek affın tamamen geri çekilmesini talep etti.

Kaynak: Fotospor