Güney Kore’de sel 4 can aldı

Kaynak: İHA
Güney Kore’de sel 4 can aldı

Güney Kore'de son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olarak en az 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken bir kişi ise hala kayıp olarak aranıyor.

Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, Güney Chungcheong eyaletinde bir kişi asansör boşluğunda sular altında kalarak hayatını kaybederken, aynı eyalette bir başka kişi toprak kayması sonucu evinin yıkılmasıyla yaşamını yitirdi. Kuzey Gyeongsang eyaletinde ise bir kişi sel sularına kapılarak, bir kişi ise aracıyla birlikte taşan dereye düşerek hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sonucunda Güney Kore genelinde birçok bölgede önemli maddi hasarlar meydana geldi. Kuzey Jeolla eyaletindeki yetkililer, 17 evin ve 16 otoyolun sel suları altında kaldığını bildirdi. Güney Chungcheong eyaleti ise 835 hasar bildirimi ve acil durum çağrısı aldı.

Kuzey Chungcheong eyaletinde ise bir kişinin kayıp olduğu bildirilirken, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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