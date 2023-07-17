Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi

Güney Kore’de yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle son bir haftada hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a çıktı.

KAYNAK: AA
Güney Kore'de sel nedeniyle can kaybı 40'a yükseldi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel sebebiyle 10 binden fazla kişi tahliye edildi.

Merkezi Afet ve Güvenlik Önlemleri Müdürlüğü, hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini ve 34 kişinin yaralandığını bildirdi.

139'u ev olmak üzere ülke genelinde sel sonucu zarar gören binaların sayısı 1000'i geçti.

Kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, ölü ve kayıp sayısında artış yaşanmasından endişe duyuyor.

İçişleri ve Güvenlik Bakanlığı, meteoroloji uzmanlarının, yağışların artacağı yönündeki uyarısı üzerine alarm seviyesini en üst seviyeye çıkarmıştı.

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