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Güney Kore’de ölüm doğumdan fazla

Güney Kore'de son 3 yılda ölüm sayısı, doğum sayısından yüksek seyrediyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 18:12
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Güney Kore'de son 3 yıldır ölüm sayısı doğum sayısından yüksek

Güney Kore’de ölüm doğumdan fazla
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Güney Kore İstatistik Kurumu, 2022'ye ilişkin paylaştığı verilerde, geçen yıl ülkede 249 bin bebeğin dünyaya geldiği ve bunun 2021'de dünyaya gelen bebek sayısından yüzde 4,4 daha az olduğu belirtildi.

Kadın başına doğum oranının 0,78 ile 1970'ten bu yana en düşük seviyeye gerilediği, 52 milyon nüfusun sabit tutulabilmesi için gereken oranın 2,1 olduğu ifade edildi.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşının 33,5 olarak kayıtlara geçtiği, çiftlerden evliliklerinin ilk 2 yılında çocuk sahibi olanların oranının yüzde 31,5 olduğu kaydedildi.

Diğer yandan 2022'de hayatını kaybedenlerin sayısının, 2021'e oranla yüzde 17,4 artarak 372 bin 800 olduğu bildirildi. Buna göre, ölenlerin sayısının, dünyaya gelen bebek sayısından 123 bin 800 fazla olduğu ülkede, bu makasın açılarak 2038'de en az 200 bine ulaşması bekleniyor.

Nüfusu yaşlanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan Güney Kore'de doğum oranlarının gerilemesinin sebebinin hayat pahalılığı, artan işsizlik ve eğitim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle gençlerin evlenmek ve çocuk sahibi olmaktan kaçınması olabileceği kaydediliyor.

Artan yaşlı nüfusun ve Kovid-19 salgınının Güney Kore'deki ölüm oranlarını yukarı çektiği belirtiliyor.

Güney Kore'de 2020'den bu yana ölüm sayısı, doğum sayısını aşıyor.

2021'de Güney Kore, "dünyada en düşük doğum oranına sahip ülke" olarak kayıtlara geçmişti.

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