Güney Kore'den ABD ile nükleer ittifak açıklaması

Editör: Serkan Talan

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol Salı günü yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin artan askeri tehdidi karşısında ülkenin ABD ile olan ittifakını “nükleer temelli” bir ittifaka yükselttiğini söyledi.

Yoon, Nisan ayında ABD Başkanı Joe Biden ile Washington'un nükleer silahlı Kuzey Kore ile olası bir çatışma durumunda Seul'e nükleer planlaması hakkında daha fazla fikir verme isteği üzerine yaptığı görüşmelere atıfta bulunuyordu.

Yoon, Güney Kore'nin Anma Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore nükleer ve füze yeteneklerini geliştiriyor ve nükleer silahların kullanımını yasalaştırdı" dedi.

Yoon, Biden ile görüşmelerini Kuzey Kore'nin nükleer saldırısı durumunda ABD nükleer silahlarını kullanma anlaşması olarak nitelendirirken, Biden nükleer silah kullanımı konusunda müttefiklerle "danışmak için her türlü çabayı gösterme" taahhüdünü yineledi.