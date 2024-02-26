Güney Koreli firmadan Türkiye'ye 100 milyon dolarlık yatırım

Dünyanın önde gelen diş implantı üreticileri arasında yer alan MegaGen, Güney Kore dışındaki ilk üretim tesisini Türkiye'de İstanbul'a kurma kararı aldı ve buna yönelik çalışmalarına hız verdi.

MegaGen Implant CEO'su Kwang Bum Park, AA muhabirine, pek çok şirketin yurt dışındaki ilk yatırımları için çoğunlukla ABD ve Avrupa'yı düşündüğünü ancak kendilerinin farklı fikirleri olduğunu belirten Park, "Yatırım için ABD ve Avrupa mantıklı olabilirdi ancak biz daha fazla gelişime açık olduğu için Türkiye'yi seçtik." şeklinde konuştu. Park, İstanbul'a kurmayı planladıkları fabrikaya Kore'deki gibi robotik sistem kuracaklarını söyledi.

Türkiye'deki üretimleriyle çeşitli ülkelere ve Avrupa'ya yönelmeyi düşündüklerini vurgulayan Park, "Türkiye'de üretimi sağlayıp 'Made in Türkiye' etiketiyle ürünlerimizi Avrupa'ya göndermek gibi bir hayalimiz var. Türkiye, medikal turizmde oldukça meşhur bir ülke olduğu için Avrupa ve yurt dışından birçok hasta geliyor, bu hastalarla da ürünlerimizi duyurabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Park, Türkiye'de ilk olarak bir üretim bandıyla yatırıma başlayacakları söyleyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye'ye ilk aşamada 15 milyon dolarlık başlangıç yatırımı yapacağız. İlerleyen dönemde yatırımın karşılığı alındıkça daha fazla yatırım yapıp iş büyütülecek. Bu üretim bandında sonuçlar alındıkça büyümek istiyoruz. Türk devletinin desteklerinden faydalanarak daha büyük bina kurup, üretim bandını çoğaltıp her şeyi daha çok büyütmek hayalimiz. Çok daha büyük bir fabrika için 5 sene gibi bir sürenin ardından daha büyük yatırımlar yapmayı planlıyoruz. O zaman muhtemelen 100 milyon doların üzerinde yatırım yapılacaktır. Bu üretim tesisimizde dünyanın farklı yerlerinden gelecek diş hekimlerine eğitimler de verilecek."

"RAKİP OLARAK GELMEK İSTEMİYORUZ"

İmplantın ardından diğer ürünlerini de "Made in Türkiye" etiketiyle dünyaya tanıtacaklarını belirten Park, "Türkiye, iş bağlantısı kurmak için çok önemli bir ülke. Asya şirketlerinin bağlantı kurma eksikliği var. Türkiye üzerinden bağlantı kurup beraber başka yerlerde iş yapmak da istiyoruz. Biz Türkiye'deki şirketlere rakip olarak gelmek istemiyoruz. Biz teknik bilgi ve birikimimizi paylaşıp ülkedeki kalite ve standartların artırılmasına katkı sağlayabiliriz. Türkiye'deki ürün kalitemiz de Güney Kore'deki ile aynı olacak. Beraber güzel sonuçlar alabiliriz." dedi.

"FARKLI GÜNEY KORE ŞİRKELERİ DE GELECEK"

Şimdiden MegaGen'in yatırımını takip ederek Türkiye'ye yatırım planı yapan Güney Koreli başka firmalar olduğuna belirten Park, "Daha fazla Güney Kore şirketinin Türkiye'ye gelip yatırım yapıp büyüyeceğini düşünüyorum. Türkiye'ye şu anda yapılan yatırımlar da sürekli büyüyor. Bizim ardımızdan global ve Güney Koreli yatırımcıların Türkiye'ye geleceklerini düşünüyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı.