Yarın herkes bu iki çizimi konuşacak. Güney Koreli'den 'bu kalp seni unutur mu' mesajı

Dünya'da da 'Asrın felaketi' olarak adlandıran Kahramanmaraş depremi sonrası pek çok ülkeden arama kurtarma ekipleri Türkiye'ye geldi. Enkaz altındaki depremzedeleri çıkarmak üzere Türkiye'ye gelen ekipler arasında Güney Kore'den gelenler de oldu.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye 5 milyon ABD doları acil insani yardım ve arama kurtarma çalışmalarını desteklemek için yaklaşık 110 personel göndermeyi planladığını duyurmuştu.

GÜNEY KORELİ ÇİZERDEN DUYGUSAL ÇİZİM

Üzerinden 73 yıl geçmiş olmasına rağmen Kore Savaşı'nda Türkiye'nin verdiği destekleri unutmayan ve bunun eğitimini gençlerine de veren Güney Kore, depremzedelere verdikleri destek üzerinden tekrar o yıllara gitti ve minnettarlıklarını sundu.

O yıllara giden isimlerden biri de 30 yaşındaki Güney Koreli çizer Myeong-Minho oldu. Instagram hesabı üzerinden bir çizim paylaşan çizer takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Myeong-Minho iki parçalı çiziminin bir tarafında Güney Koreli bir çocuğa yiyecek uzatan Türk askerini çizerken, diğer tarafında ise enkaz altından kurtardığı Türk çocuğuna yiyecek uzatan bir Güney Koreli arama kurtarma ekibi üyesine yer vermiş.

Genç çizer paylaşımına düştüğü notta: Kardeş ülke Türkiye'mizin başı sağolsun. (Aynı hasarı yaşayan Suriye'ye derin başsağlığı diliyorum. 🇸 🇾) ifadelerine yer vermiş.

TÜRKİYE'NİN KORE'YE ASKER GÖNDERMESİ

Türkiye, TBMM'nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar çerçevesinde Kore'ye asker gönderdi. Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4414 erbaş ve er olmak üzere 5090 kişilik 1. Türk tugayı, 17 Eylül 1950'de İskenderun limanından hareket ederek 12 Ekim 1950'de öncü takım Busan limanına ulaştı ve 17 Ekim'de ana birliği de Busan'dan karaya çıktı.

Savaşın başından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14.936 Türk askeri Kore'de görev aldı. Bunların 721'i yaşamını yitirdi, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2147'si yaralandı. Böylelikle Türkiye yüzde 22'lik zayiat oranına ulaştı ve bu bakımdan ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldı.