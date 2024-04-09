Güngören'de dehşete düşüren kavga: Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iddialara göre, iki sürücü arasında akşam saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etmeye başladı.
Sürücülerden biri çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu.
Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken baltalı sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.
O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.