Güngören'de dehşete düşüren kavga: Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı

Kaynak: DHA
Güngören'de dehşete düşüren kavga: Tartıştığı sürücüye baltayla saldırdı
İstanbul Güngören'de trafikte yol verme nedeniyle tartışan iki sürücüden biri, diğerinin kafasına baltayla vurdu.

İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Mareşal Çakmak Mahallesi'nde iddialara göre, iki sürücü arasında akşam saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Araçlarından inen sürücüler yol ortasında kavga etmeye başladı.

Sürücülerden biri çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştığı sırada aracından aldığı baltayla tartıştığı sürücünün kafasına vurdu.

Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona ererken baltalı sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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