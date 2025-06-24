Günler önce evlenmişti! Art arda gelen mesajlar Furkan Kızılay’ı rahatsız etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Günler önce evlenmişti! Art arda gelen mesajlar Furkan Kızılay’ı rahatsız etti

Bir döneme damgasını vuran Çocuklar Duymasın’da Havuç karakterine hayat veren Furkan Kızılay, haziran ayının başlarında görkemli bir düğün ile dünyaevine girmişti. Ünlü oyuncunun eşi ile ayrıldığı iddia edildi. Kızılay art arda gelen mesajlardan rahatsız olunca sitem etti.

Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Furkan Kızılay daha sonra Survivor'a katıldı. Uzun bir süredir Tutku Yılmaz ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, 2 Haziran’da evlendi.

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TÖRENE AİLE VE YAKIN DOSTLAR KATILDI

İstanbul'da gerçekleşen törene çiftin aileleri ve yakın dostları katıldı. Kızılay ile Yılmaz'ı mutlu günlerinde Survivor ekibi de yalnız bırakmadı.

Öte yandan taze evliler hakkında ayrılık iddialar gündeme gelmeye devam edince ünlü oyuncu Furkan Kızılay gelen mesajlara sitemde bulundu.

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Kızılay eşini az paylaşması nedeniyle ayrıldıkları yönünde gelen yorumlara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kızılay, "Burası benim Instagram hesabım, arada bir birlikte, arada bir tek paylaşım yapıyorum" şeklinde konuştu.

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“DAHA KAÇ TANE PAYLAŞMAM LAZIM ACABA”

Oyuncu, bir takipçisinden gelen; "Ayrıldın mı sen Emre? Hiç eşinle fotoğrafların yok" sorusuna net bir şekilde cevap verdi.

Kızılay; "DM'lere bakıyordum da, demişler ki 'Hiç eşinle bir şey paylaşmıyorsun.' Daha kaç tane paylaşmam lazım acaba? Ne yapayım ağabey, hanımımı mı paylaşayım sürekli? Burası benim Instagram hesabım, arada bir beraber paylaşım yapıyoruz, arada bir ben tek başıma..." ifadelerini kullandı.

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