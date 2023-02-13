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Enkaz altından kurtarılan adamın ilk isteği Müge Anlı çorbası oldu. Günlerce aç susuz hayata tutunmaya çalıştı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 10 ili etkiledi. En çok etkilenen yerlerden biri olan Hatay'da enkazdan çıkarılan adamın ilk isteğini duyanlar şaşırdı Ünlü gazeteci bu isteğe anında yanıt verdi.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 11:35
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Günlerce aç susuz hayata tutunmaya çalıştı. Enkaz altından kurtarılan adamın ilk isteği Müge Anlı çorbası oldu.

Enkaz altından kurtarılan adamın ilk isteği Müge Anlı çorbası oldu. Günlerce aç susuz hayata tutunmaya çalıştı
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Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; büyük yıkıma yol açtı. 

Enkaz altındaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken Hatay'da enkazdan sağ çıkarılan bir vatandaş istediği 3 şeyi ambulansta anlattı.

Enkazdan kurtulan kişi "Orada 3 şey canım istedi. Müge Anlı'nın çorbası, elma ve portakal. Beynime geçecek artık Müge Anlı'nın çorbası..." dedi.

Ambulanstaki çalışanlar ise "Geldi Müge Anlı geldi" deyince vatandaş ise "Gelmez mi Müge Anlı gelmez mi... İnsan kızı insan Müge Anlı. Anası onu Kadir gecesi doğurmuş" dedi.

Müge Anlı ise o anları görünce hemen bir paylaşım yaptı ve "Eğer arzu edersen ayağa kalkar kalkmaz seni İstanbul'da misafir edelim karşılıklı çorba içelim. Rabbim yardımcın olsun" dedi.

 

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