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Hamdi Alkan'ın acı günü. "Günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi"

Oyuncu ve senarist Hamdi Alkan’ın uzun süredir tedavi gören annesi Helva Alkan hayatını kaybetti. Hamdi Alkan acı haberi kahreden sözlerle duyurdu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:35
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"Günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi" Hamdi Alkan'ın acı günü

Hamdi Alkan'ın acı günü. ''Günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi''
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Ünlü oyuncu ve senarist Hamdi Alkan annesinin vefatıyla yıkıldı. Annesi Helva Alkan uzun süre Hatay'da yoğun bakımda kaldıktan sonra ünlü isim annesini İstanbul'a getirtmişti. Helva Alkan önceki gün hayatını kaybetti.

Hamdi Alkan acı haberi şu sözlerle duyurdu:

"Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı yok oldu. Akranların arkadaşların tanıdıklar göçen binaların altında kaldı.Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü. Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum beni affet."

"BELKİ BİZ DE ANTAKYA'DA OLACAKTIK"

"Öyle günlerden geçiyoruz ki anneciğim deprem belki bitiyor ama yüreklerimizdeki fay kırıklarını cahilce çabalarla derinleştirmeye çalışanlar var. Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak şimdi ise bu dünyada olmayacaktık. Şehirler yıkılır zamanla yenileri inşa edilir. Ama o şehri şehir yapan ruhu satın alacağınız inşa edeceğiniz ne bir yer ne de bir para birimi bu evrende mevcut değil. Bu yüzyılları bin yılları gerektirir. O ruh sanatla, eğitimle sabırla ilmek ilmek oluşur. Ben şu an hayattaysam bunun sebebi yine sen oldun anneciğim. Ve çok sevdiğin Antakya’yı yeniden yaşatmak için çalışmak sana sözüm olsun. Tüm bölgede ki canlarımıza nefesim yettiğince ses olmak sözüm olsun. Seni Antakyalılığımın hoşgörüsü, sıcaklığı, samimiyeti ile uğurluyorum. Huzur içinde uyu."

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