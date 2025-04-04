Günlerdir haber alınamıyordu... 24 yaşındaki genç kız korkunç bir şekilde bulundu!

Olay, Sultangazi'de yaşayan Elif A., 1 Nisan'da saat 13.40 sıralarında evden ayrıldı. Bir süre sonra genç kızdan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu.

Bugün sabah saatlerinde genç kız, evinin yakınındaki bir ağaca asılı şekilde bulundu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çalışmalarını yaptı.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Elif A.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.