Günlerdir hastanedeydi! Ailecek koronavirüse yakalandılar

Çiftin, bu evliliklerinden İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri ikiz bebekleri dünyaya gelmişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Yasemin Şefkatli, hastanede bulunma sebebini açıklarken, "Ailecek Covid olduk. Önceki gibi değil ama yine de oldukça yoğun bir süreç geçiriyoruz. Hafta sonu kalabalık bir ortama girdik ve hepimiz hastalandık. Lütfen dikkat edin; eğer hastaysanız zorunda kalmadıkça dışarı çıkmayın, başkalarını hasta etmeyelim" ifadelerini kullandı.

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR?

Yasemin Şefkatli, 1996 doğumlu Türk sosyal medya fenomeni ve influencer. İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses ile yaptığı evlilikle de tanınıyo. Moda ve yaşam tarzı üzerine paylaşımlarıyla dikkat çeken Şefkatli, sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Ailesiyle yaptığı paylaşımlar, özellikle ikiz bebekleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir ile ilgili olanlar, sıkça gündem oluyor. Yasemin Şefkatli, yaşamı ve deneyimleriyle genç kitleye ilham veren bir figür haline geldi.

İDO TATLISES KİMDİR?

İdo Tatlıses, 1993 doğumlu Türk şarkıcı, söz yazarı ve İbrahim Tatlıses’in oğlu. Müzik kariyerine genç yaşta adım atan İdo, pop müziği ve Arabesk türünde eserler veriyor.

Eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan İdo, 2016 yılında "Çocuk" adlı single'ıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Zamanla "Benim Adım" ve "Deli" gibi parçalarıyla da tanınmaya başladı. Sosyal medyada da aktif olan İdo, yaşamı ve müziğiyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Ayrıca, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlendi.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs, Covid-19 hastalığına neden olan bir virüs. 2019 yılında ortaya çıkan SARS-CoV-2, bu virüslerin en yaygın ve insanlara en fazla zarar veren tür. Koronavirüsler, genellikle hayvanlardan insanlara bulaşan ve solunum yolu enfeksiyonlarına yol açan bir vürüs.

Belirtileri arasında ateş, öksürük, nefes darlığı, yorgunluk ve kas ağrıları yer alır. Bazı kişilerde ise hastalık daha ciddi seyrediliyor. özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde. Koronavirüs, genellikle damlacık yoluyla, yani enfekte bir kişinin öksürmesi veya hapşırmasıyla yayılıyor.

Pandemi döneminde aşılar, maske kullanımı ve sosyal mesafe önlemleri gibi tedbirler, virüsün yayılmasını önlemek için önemli hale geldi.