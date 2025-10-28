Fatih Ürek’in kalp krizi sonrası sağlık durumu merak ediliyor. Günlerdir uyutulan Fatih Ürek’in yakınlarının gece yarısı hastaneye çağırılması büyük endişe yaratmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, yoğun bakımdaki tedavisi devam etmektedir. Süreçle ilgili bir değişiklik olması halinde hastanemiz tarafından bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

“TANSİYONU ÖYLE BİR İNMİŞ Kİ ÇIKARTAMAMIŞLAR”

Fatih Ürek sağlık durumuna dair son detayları ise Ece Erken canlı yayında açıkladı.

Erken "Hemen Alişan'ı aradım, sahneden inmiş oraya gitmiş. Nedeni yakınlarını hastaneye toplamaları. Tansiyonu öyle bir inmiş ki çıkartamamışlar. Kalbi atıyor ama beyin vücuda hükmetmiyor. Onun için uğraşıyorlar ilaçları kestiler, uyansın istiyorlar. Dualarımızı esirgemeyelim. Yakınlarını ailesini hastaneye çağırmışlar" ifadelerini kullandı.