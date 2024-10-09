Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Kaynak: AA
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 910 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 604 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 580 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 948 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 910 bin 302 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 896 bin 604 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 24,9 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,8 ile ithal kömür ve yüzde 16,3 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 16 bin 34 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 352 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Son Haberler
Tunceli’de zor durumdaki yavru sincapları şırınga ile beslediler
Tunceli’de zor durumdaki yavru sincapları şırınga ile beslediler
Samsun’un uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Samsun’un uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek
Hacıosmanoğlu’ndan çok konuşulacak Büyükekşi hamlesi. Savcılığa şikayet edecek
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
900 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Meteoroloji’den 'yağış yok sis ve pus var' uyarısı
Meteoroloji’den Sis ve Pus Uyarısı