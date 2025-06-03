Gun's N' Roses, Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmadı! Konseri iple çekiyordu gidemedi

Kaynak: DHA

Gun's N' Roses, İstanbul konserlerine katılmak istediğini öğrendikleri Mattia Ahmet Minguzzi'ye şarkı hediye etti.

İstanbul'da konser veren dünyaca ünlü rock grubu Guns N' Roses, konserde çaldıkları Knockin' on Heaven's Door(Cennetin kapısını çalmak) isimli şarkıyı 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'ye hediye etti.

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Dünyaca ünlü ABD'li rock grubu Guns N' Roses, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda unutulmaz bir konser verdi. Kadıköy'de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin kendilerine hayran olduğunu ve konsere katılmak istediğini öğrenen grup üyeleri, sahnede söyledikleri Knockin' on Heaven's Door isimli şarkıyı Minguzzi'ye hediye etti.

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Ayrıca şarkı çalınırken stadyumda kurulan dev ekranlara Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafı yansıtıldı. Stadyumu dolduran binlerce müziksever, parça bittiğinde uzun süre ABD’li grubu alkışlad

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