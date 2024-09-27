Günübirlik kiralık evlere şok baskın

Düzenleme: Kaynak: İHA
Günübirlik kiralık evlere şok baskın

Adana’da Seyhan polis ekipleri günübirlik kiralanan evlere yönelik ‘Şok uygulama’ düzenledi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi’nde fuhuş ve uyuşturucu ticareti gibi suçların işlendiği ve günübirlik evlerin kiraya verildiği yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, 95 personelden oluşan araştırma, devriye ve çarşı mahalle bekçileri ekipleriyle birlikte, günübirlik kiraya verilen dairelerin bulunduğu 7 binada “şok uygulama” gerçekleştirdi.

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Uygulama sırasında güvenlik önlemleri alınarak, bekçi ve devriye ekipleri tarafından binaların çevresi kontrol altına alındı. Ardından polis ekipleri, tek tek evlere girerek kira sözleşmelerini kontrol etti. Kira sözleşmesi bulunmayan ve adres kayıtları başka bir adreste görünen kişiler hakkında işlem yapıldı.

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