İşte günün caps'i

Asgari ücrete yapılan son zammın ardından, gözler emekli maaşındaydı. Emekli maaşı ocak ayıyla birlikte yüzde 30 olarak açıklandı ve en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Böylelikle milyonlarca emeklinin maaşı, asgari ücretin altında kalmış oldu.

Zam alacak memur ve emekliler, en az asgari ücret zammı kadar artış beklerken, hüsrana uğradı. Emekli, ekonomi politikalarının altında ezildi. Bu durum sosyal medyada gündem oldu. Gündem olan fotoğrafta "Apartman görevlimiz, asgari ücrete gelen son zamla apartmanın en yüksek maaş alanı oldu." denildi.

Paylaşılan fotoğraf sosyal medyayı sallayarak günün caps'i olurken, 'adaletsizlik' yorumları yapıldı.

İktidar, bu şekilde artış yaparak emeklileri mağdur etti. Söz konusu emekli zammı da sosyal medyada alay konusu haline geldi.

İşte sosyal medyada yapılan paylaşım şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emeklinin 2023 yılında alacağı maaşlara yapılacak zam oranı yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Erdoğan ayrıca en düşük emekli maaş tutarının da 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarıldığını kaydetti.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

Daha önce CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) en düşük emekli maaşının asgari ücret miktarına yükseltilmesi için kanun teklifi verdi ancak AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında kaldığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Nasıl oluyor da asgari ücretin altında emekli maaşı verilebiliyor? En düşük emekli maaşını bir an önce asgari ücret düzeyine çıkar” diye seslenmişti.