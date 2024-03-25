Günün polemiği. İrfan Değirmenci'nin vaadi Ümit Özdağ'ı kızdırdı

Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Günün polemiği. İrfan Değirmenci'nin vaadi Ümit Özdağ'ı kızdırdı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye İşçi Partisi’nin Ankara Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci’nin seçim vaadine sert tepki gösterdi ve ülkenin gerçeklerini hatırlattı.

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Çankaya Belediye Başkan adayı İrfan Değirmenci, belediye başkanı olarak seçilmesi halinde Çankaya’da vegan festivali düzenleyeceği vaadinde bulunmuştu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İrfan Değirmenci’ye zehir zemberek eleştirilerde bulundu.

8okrvc-x-001.jpgÖzdağ, paylaşımında, işçilerin ve emeklilerin aç olduğunun altını çizdi ve “İlkokul ve orta öğretimde çocuklar evden beslenme çantalarına anneleri bir şey koyamadığı için beslenme çantaları dolu olan çocukları seyretmenin acısını yaşıyor. Üniversite öğrencileri yarı aç yarı tok dolaşıyor. TİP adayı beyimiz Çankaya belediye başkanı olursa büyük vegan festivali düzenleyecekmiş.” ifadelerini kullandı.

Sözlerinin sonunda işçi ve emeklilere seslenen Özdağ, “Sizi Çankaya’da, Hatay’da her yerde Türk Milleti’nin partisi Zafer Partisi’ne davet ediyorum." dedi.

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İrfan Değirmenci, Çankaya Belediyesi'nin işlettiği büfelerde vegan seçeneklerin artırılması ve vegan bir büfenin açılması adımlarına sıcak baktığını ifade etmiş ve belediye tarafından organize edilen kültürel etkinliklerde halkın veganlık hakkında bilgilendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılacağını kaydetmişti.

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