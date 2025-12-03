1574- Sultan II. Selim öldü.

1918- I. Dünya Savaşı’ndan sonra Londra’da yapılan Müttefik Kongresi sona erdi,

Almanya’nın savaş tazminatı ödemesine karar verildi.

1923- Teşkilatı Esasiye Encümeni yeni anayasayı görüşmeye başladı.

1934- Dini kisvelerle ilgili yasaklar öngören Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair

Kanun kabul edildi.

1942- Zonguldak’ta bir maden ocağındaki kazada 63 işçi öldü.

1956- İngiltere ve Fransa, Süveyş’ten çekileceklerini açıkladı.

1959- Dr. Fazıl Küçük Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı oldu.

1967- İlk kalp nakli ameliyatını, Güney Afrikalı kalp cerrahı Dr. Christian Barnard, CapeTown’da yaptı, hasta 18 gün yaşayabildi.

1971- Anayasa hukuku profesörü, 1961 Anayasasının yazımına katkı veren, eski Dışişleri

Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, “komünizm propagandası yapma” suçundan, 6 yıl 8 ay

hapse mahkum edildi.

1971- Pakistan-Hindistan Savaşı başladı.

1981- Bülent Ecevit, 4 aylık hapis cezasını çekmek üzere Ankara Merkez Kapalı Cezaevi’ne

konuldu.

1989- Malta’da bir araya gelen ABD Başkanı George Bush ve Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, “soğuk savaş”ın bittiğini resmen ilan etti.

1999- Bakanlar Kurulu, Bolu’ya bağlı Düzce ilçesinin il, Kaynaşlı ve Derince beldelerinin de

Düzce’ye bağlı ilçe yapılmasına karar verdi.

2013- ABD İflas Mahkemesi, Detroit şehrinin iflas kararını onayladı. Detroit, ABD’nin

resmen iflas eden en büyük şehri oldu.

2015- Türkiye, FIFA dünya klasmanında son 12 ay içinde 329 puan toplayarak “Yılın En İyi

Çıkış Yapan Takımı” ödülünün sahibi oldu.

2016- Irak’ta terör örgütü DEAŞ’tan kurtarma operasyonunun başladığı günden bu yana Musul’dan göç edenlerin sayısı 85 bini aştı.

2016- Siber Güvenlik konusunda faaliyet gösterecek Siber Güvenlik Kurulu ve KamuNet

kuruldu.

2020- Dünya metropollerinin sayılı müzik merkezlerinden biri olacak Cumhurbaşkanlığı

Senfoni Orkestrası yeni binası açıldı.