Güpegündüz motoru gasp etmeye çalıştı. Üstelik motorun sahibi seyir halindeyken

Sosyal medyada yayılan bir videoda bir şahsın motoru ve motorcunun kamerasını gasp etmeye çalıştığı görüldü.

Gaspçı “Neden yanımdan geçerken motoru bağırtıyorsun havalı havalı” motorun anahtarını aldı.

Sürücü “Bağırtmadım ki abi motoru” cevabını verdi. Devamında ise gaspçı video mu çekiyorsun diyerek sürücünün üstüne yürüdü. Kamerayı fark eden gaspçı bu kez kamerayı almaya çalıştı.

Gaspçı “Kameran güzelmiş versene kamerayı” diyerek müdahale etmeye çalıştı. Eliyle müdahale eden sürücüye “Çek elini beni mi döveceksin” diye tepki gösterdi.

Daha sonra ise motoru vermeyeceğini oradan gitmesini söyleyen gaspçı kameraya verirsen motoru veririm dedi.

Sürücü ise ısrarla anahtarını istedi ancak alamadı. Gaspçı sürekli “vermiyorum motorunu” dedi.

Kendisinin kamerasıymış gibi davranan gaspçı bu kez “Kameramı versene kardeşim” demeye başladı.

Hatta gaspçı “Kameramı gasp ettin versene” bile dedi. İkili arasındaki tartışmanın nasıl bittiği ise bilinmiyor.

Ancak gündüz vakti gerçekleşen gasp girişimi herkesi şaşırttı.