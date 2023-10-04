Gupse Özay gerçeği 39 yaşında öğrendi. Kendini tutamadı sosyal medyada paylaştı

Yıllardır yükselen burcunu koç olarak bilen Gupse Özay yıllar sonra gerçeği öğrendi. 39 yaşında yükseleninin kova olduğunu öğrenen Özay "Ne olacak şimdi?" diye sordu.

Gupse Özay gerçeği 39 yaşında öğrendi. Kendini tutamadı sosyal medyada paylaştı

2014'te birlikte oynadıkları 'Deliha' filminin setinde aşk yaşamaya başlayan Gupse Özay ile Barış Arduç, 2020 yılında dünyaevine girdi.

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Çift, geçen Eylül ayında ise Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Şimdilerde yeni filmi için çalışmalarını sürdüren Gupse Özay'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı.

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Gupse Özay, burcunun yükselenin koç değil kova olduğunu açıkladı.

Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "39 yaşında yükselenimin Koç değil Kova olduğunu öğrendim. Nolacak şimdi? Kartlar yeniden dağıtılacak" diye yazdı.

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