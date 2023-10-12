Gupse Özay "hepimiz lohusayız" notuyla paylaştı

Evlilik ve bebek gibi tatlı telaşlarla uzun bir süre kamera karşısından uzak kalan Gupse Özay, bir süredir üzerinde çalıştığı senaryosu Lohusa'yı tamamladı ve kamera karşısına geçti.

Pozitif enerjisiyle her zaman dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medya paylaşımlarıyla da bunu her fırsatta gösteren Özay, bu defa son filminin setinden çekilmiş fotoğraflar ve videolarla takipçilerinin karşısına çıktı.

Kadrosunda Onur Gürçay, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Su Şanad, Elif Nur Kerkük ve Feri Baycu Güler'in yer aldığı filmde, bir anne ve babanın doğumdan sonraki ilk 40 günü ve bu süreçte yaşadıkları komik olaylar anlatılacak.

Film, 2024 yılında izleyiciyle buluşacak.