Gupse Özay ipleri kopardı! Tüm fotoğrafları kaldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gupse Özay ipleri kopardı! Tüm fotoğrafları kaldırdı

Barış Arduç’un Aşkı Hatırla dizisinin ardından eşi Gupse Özay ile arasının bozulduğu ve boşanma aşamasına geldikleri konuşuluyor. Özay’ın sosyal medya hesabından iddiaya göre yaptığı hamle boşanmayı güçlendirdi. İşte haberin detayları…

‘Aşkı Hatırla’ dizisindeki yakın sahneler Hande Erçel ve Barış Arduç’un, ilişkilerinde krize neden oldu. Barış Arduç’un eşi Gupse Özay, sosyal medyasından yaptığı hamle ile boşanma iddiaları güçlendi.

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GALAYA GİTMEMİŞ EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIŞTI

Hande Erçel ve Barış Arduç’un beraber rol aldıkları ‘Aşkı Hatırla’ dizisi dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin galasının yapıldığı akşam eşi Barış Arduç’u yalnız bırakan Gupse Özay dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz yıl eşinin Babalar Gününü kutlayan Gupse Özay bu kez eşi Barış Arduç’a Babalar Günü kutlaması yapmadı. Babalar Gününü kutlamaması boşanma iddialarını gündeme taşırken Gupse Özay’ın sosyal medya hesabından yaptığı hamle akılları karıştırdı. Eşi Barış Arduç ile olan fotoğraflarını kendi sosyal medyasından kaldırması, ayrılma iddialarını daha da güçlendirdi.

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FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Fotoğrafları kaldıran Gupse Özay kimi kullanıcısı tarafından, fotoğrafları silmediğini arşive aldığını söylüyor. Barış Arduç cephesinde ise fotoğraflar yerli yerinde duruyor. Bu hareket ile çiftin boşanma iddialarında da güçleniyor. Çiften henüz bir açıklama gelmedi.

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